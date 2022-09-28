Гурбангулы Бердымухамедов встретился в Токио с премьер-министром Японии

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в среду в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

На встрече, которая состоялась в государственном гостевом доме Akasaka Palace, стороны обсудили возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества, сообщает издание Goshen News.

Глава правительства Японии поблагодарил руководителя палаты Халк Маслахаты туркменского парламента за слова соболезнования и проведённый в Ашхабаде поминальный обед в бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.

Гурбангулы Бердымухамедов находится с визитом в Японии, в ходе которого он накануне принял участие в государственных похоронах Синдзо Абэ.

Проститься с политиком пришли более четырёх тысяч человек, в том числе представители 700 делегаций из 27 стран и международных организаций.

Покушение на Абэ произошло 8 июля около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента страны. Политик был экстренно госпитализирован, однако несмотря на все усилия врачей его жизнь оборвалась на 67-м году жизни.

Абэ был кремирован 12 июля после частных похорон в токийском храме.