Отказ от гражданства России после получения повестки не дает защиты от призыва, - СМИ

CentralAsia (CA) - Призыв на военную службу при объявлении мобилизации является обязательством перед государством. А при неисполненных обязательствах отказаться от российского гражданства нельзя, пояснили РБК на горячей линии

После получения повестки гражданин России не сможет выйти из гражданства и таким образом уклониться от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили корреспонденту РБК на горячей линии 122.

Оператор пояснил, что по закону россияне могут добровольно выйти из гражданства, но такое право они имеют лишь в том случае, если у гражданина нет не исполненных перед государством обязательств. А одно из таких обязательств — это призыв на военную службу при объявлении мобилизации, отметили на горячей линии.

«Если вы до повестки, можно выходить, гражданство менять. Но если пришла повестка — это является обязательством перед Российской Федерацией», — объяснил оператор.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в России частичной мобилизации 21 сентября. В самом документе не указано, сколько власти планируют призвать человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, речь идет о 300 тыс. резервистов.

Как сообщается на портале «Объясняем.рф», который запустило правительство, для мужчин призывного возраста нет ограничений на выезд из страны или региона. Но тем, кого призвали или кому уже выдали повестку, могут отказать в получении загранпаспорта.

Помимо этого, в разъяснениях говорится, что под мобилизацию попадают россияне с двойным гражданством. В связи с тем, что Россия может призвать таких лиц на службу, посольство США призвало своих граждан как можно скорее покинуть Россию. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — говорится в сообщении дипмиссии.