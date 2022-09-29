В Монголии к тюремному заключению приговорен гражданин Казахстана, умышленно распространявший ВИЧ

CentralAsia (MNG) - Задержан гражданин из Казахстана за умышленное распространение ВИЧ-инфекции в Монголии. От действий злоумышленника пострадали как минимум 6 женщины.

Гражданин Республики Казахстан Б., зная о том, что он инфицирован вирусом приобретенного иммунодефицита/СПИДа, был причастен к преступлению в виде повторных половых сношений с шестью поименованными гражданами, в отношении которых правоохранительными органами начато расследование.

Недавно суд постановил, что столичная прокуратура составила обвинительное заключение по статье 15.6, части 3.1 Уголовного кодекса и передала его в уголовный суд первой инстанции аймака Төв.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что Б. виновен в совершении преступления, связанного с инфекционным заболеванием и вирусом иммунодефицита, которые могут угрожать жизни других людей, и постановил приговорить его к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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