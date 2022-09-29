экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китайская компания SF AIRLINES получила право работать в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Главное управление гражданской авиации (ГУГА) выдало сертификат на право работы в Монголии компании SF AIRLINES, крупному представителю грузовых авиаперевозок Китая.

Компания подала заявку в Управление гражданской авиации Монголии 24 августа, а 13-16 сентября прошла проверку и имеет право открыть представительство и работать в Монголии.

Компания SF AIRLINES имеет возможность конкурировать с всемирно известными грузовыми транспортными компаниями, такими как DHL и TNT, и осуществляет перевозки между Азией и Европой, используя в общей сложности 156 грузовых судов, в том числе 70 собственных и 86 арендованных.

Председатель ГУГА С.Мөнхнасан пожелал исполнительному директору представительства компании в Монголии Цинь Гану (Qin Gang) продолжать работу в рамках действующих в Монголии Правил гражданской авиации и других законов, стабильно и успешно работать в долгосрочной перспективе, в рамках требований правил ИНД-129, вручил сертификат иностранного авиаперевозчика.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Fox News: Мы не боимся, но почему мы должны воевать в Украине, зачем?
  • Помощник госсекретаря США Элизабет Трюдо прибудет в Узбекистан на следующей неделе
  • Компания из Южной Кореи собирается построить ТЭС в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com