Китайская компания SF AIRLINES получила право работать в Монголии

CentralAsia (MNG) - Главное управление гражданской авиации (ГУГА) выдало сертификат на право работы в Монголии компании SF AIRLINES, крупному представителю грузовых авиаперевозок Китая.

Компания подала заявку в Управление гражданской авиации Монголии 24 августа, а 13-16 сентября прошла проверку и имеет право открыть представительство и работать в Монголии.

Компания SF AIRLINES имеет возможность конкурировать с всемирно известными грузовыми транспортными компаниями, такими как DHL и TNT, и осуществляет перевозки между Азией и Европой, используя в общей сложности 156 грузовых судов, в том числе 70 собственных и 86 арендованных.

Председатель ГУГА С.Мөнхнасан пожелал исполнительному директору представительства компании в Монголии Цинь Гану (Qin Gang) продолжать работу в рамках действующих в Монголии Правил гражданской авиации и других законов, стабильно и успешно работать в долгосрочной перспективе, в рамках требований правил ИНД-129, вручил сертификат иностранного авиаперевозчика.

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