Полковник ВС водрузил флаг Монголии на вершине горы Килиманджаро

CentralAsia (MNG) - По случаю 20-летия участия монгольских вооруженных сил в Операции ООН по поддержанию мира начальник штаба Южного сектора операции МООНЮС в Республике Южный Судан полковник Жавхланбаяр Дондогдорж и главный национальный представитель Монгольских вооруженных сил, 23 сентября 2022 года на вершине горы Килиманджаро водрузил Государственный флаг Монголии с золотым соёмбом.

19 сентября 2022 г. полковник Жавхланбаяр Дондогдорж вместе с Объединенной международной командой альпинистов начал поход и подъем в базовый лагерь. Впоследствии 22 сентября в 00:00 он начал свой последний подъем и в 07:15 достиг пика Ухуру.

Килиманджаро (суахили Kilimanjaro) — высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента (5895 м над уровнем моря). C 1902 по 1918 годы назывался Вершина Кайзера Вильгельма (нем. Kaiser-Wilhelm-Spitze). Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи, которое расположено на высоте 900 метров над уровнем моря. Вместе с вершинами Чимборасо, Уаскаран и Котопахи Килиманджаро находится дальше от центра Земли, чем Эверест.

В 2003 году учёные пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Хотя и не прогнозируется другой активности, кроме происходящих сейчас выбросов газа, существуют опасения, что вулкан может обрушиться, что приведёт к крупному извержению наподобие вулкана Сент-Хеленс. Несколько обвалов и сдвигов грунта уже происходили на Кибо в прошлом. В результате одного из них образовалась так называемая «западная брешь». У Килиманджаро не было документированных извержений.

Высочайшей точкой горы и Африки является пик Ухуру вулкана Кибо, 5895 м, относящийся к «Семи вершинам». Пик был впервые покорён Гансом Мейером и Людвигом Пуртшеллером в 1889 году.

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