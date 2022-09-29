Монгольский стартап подписал соглашение об облачных услугах с казахстанским «Транстелекомом»

CentralAsia (MNG) - Первый в Монголии облачный инноватор FIBO CLOUD подписал соглашение о предоставлении облачных услуг 10 дата-центрам стандарта Tier-III компании «Транстелеком», телекоммуникационной компании номер один в Республике Казахстан. Это годовой контракт на 1,5 миллиона долларов США.

FIBO CLOUD, лидер отечественной облачной виртуализации, пытается выйти на рынок Центральной Азии. Компания представляет Монголию в акселераторной программе 15 лучших стартапов из стран Центральной Азии под названием Google For Startups. Компания FIBO CLOUD получила возможность представить свои проекты руководителю государства Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев.

FIBO CLOUD представила президенту страны свои облачные решения, а их технологии будут использованы в ключевых секторах электронного перехода Казахстана.

АО «Транстелеком» является одним из крупнейших казахстанских операторов связи. Предприятие было создано в 1998 году путем реорганизации ДГП «Головная дистанция связи». Компания находится в Астане, численность работников — 2662 человек.

«Транстелеком» предоставляет услуги местной, междугородной и международной связи, доступа к сети интернет, подвижной радиотелефонной связи, сотовой связи, подвижной радиосвязи, персонального радиовызова и других телекоммуникационных услуг.

Кроме того, «Транстелеком» создает и ведет эксплуатацию спутниковых и радиорелейных систем телекоммуникаций, производит и реализует средства радио- и проводной связи, телевидения, обработки и передачи информации и выполняет архитектурное проектирование для зданий и сооружений.

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