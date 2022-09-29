Управление ООН по правам человека высоко оценило усилия Монголии по продвижению прав человека

CentralAsia (MNG) - Комитет по экономическим, социальным и культурным правам приветствует усилия Монголии по продвижению прав человека в бизнес-деятельности и спрашивает о мерах по борьбе с бедностью.

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам завершил рассмотрение пятого периодического доклада Монголии, при этом эксперты Комитета высоко оценили усилия Монголии по продвижению прав человека в бизнес-деятельности и задали вопросы о мерах по борьбе с бедностью.

Эксперт Комитета сказал, что он высоко оценивает усилия государства-участника по разработке национального плана действий в отношении бизнеса и прав человека. Такой план поможет реализовать меры по сокращению взяточничества, коррупции и вредных практик развития, добавил другой эксперт. Когда будет принят этот план действий?

Людовик Хеннебель, эксперт Комитета и докладчик по стране, поднял вопрос об уровне бедности, заявив, что в некоторых регионах около половины населения живет за чертой бедности. Какие меры были приняты для борьбы с бедностью? Почему уровень бедности не снизился, несмотря на хороший экономический рост за последние 15 лет, спросил другой эксперт?

Государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты и глава делегации Гомбосурэн Өнөрбаяр, представляя отчет, сказал, что уровень бедности в Монголии в 2020 году составил 27,8%, что на 0,6 процентных пункта ниже уровня 2018 года. Правительство работает над сокращением бедности, но его усилиям помешала пандемия COVID-19. Существует национальная программа по сокращению бедности и поддержке занятости. Вмешательства были сосредоточены на секторах и регионах с высоким уровнем безработицы, поддерживая людей в индивидуальном порядке в поиске работы.

Отвечая на вопросы, делегация пояснила, что государство планирует локализовать руководящие принципы Организации Объединенных Наций в отношении бизнеса и прав человека и информировать предприятия о связи между их деятельностью и правами человека. Правительство намерено завершить консультации по национальному плану действий в области бизнеса и прав человека к концу 2022 года и принять план в следующем году.

В своем заключительном слове г-н Гомбосурэн Өнөрбаяр сказал, что делегация разъяснила, как рекомендации Комитета нашли отражение во внутреннем законодательстве, достижения государства-участника в осуществлении положений Пакта и проблемы, возникшие в результате пандемии COVID-19. Государство-участник продолжит отражать рекомендации Комитета в национальном законодательстве.

В прошлом году штат также утвердил «Новую политику восстановления» для преодоления экономических трудностей после пандемии COVID-19 и расширения экономики. Эта политика включала шесть областей восстановления: порт, энергетика, промышленность, городские и сельские районы, зеленый рост и восстановление производительности государства. В этом контексте государство готовит новые законопроекты, такие как закон о подоходном налоге с предприятий и физических лиц, закон о государственной службе, закон о приостановлении некоторых видов контроля и проверок и закон об инвестициях.

Мохамед Эззельдин Абдель-Монейм, Председатель Комитета, в заключительном слове поблагодарил делегацию за положительный отклик на замечания Комитета. Он желает государству-участнику успехов в соблюдении положений Пакта.

В состав делегации Монголии вошли представители Министерства труда и социальной защиты; Министерство здравоохранения; Министерство иностранных дел; Министерство образования и науки; Министерство культуры; Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности; Министерство цифрового развития и связи; Министерство горной и тяжелой промышленности; Министерство юстиции и внутренних дел; Министерство энергетики; Министерство окружающей среды и туризма; Министерство строительства и градостроительства; Министерство развития автомобильного транспорта; Независимый орган по борьбе с коррупцией; Генеральное агентство специализированной инспекции; и Постоянное представительство Монголии при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.

источник: OHCHR - UN Human Rights

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