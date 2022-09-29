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Опубликовано монгольское издание «Словаря знаний о китайской культуре»

CentralAsia (MNG) -  Во вторник в Улан-Баторе состоялась церемония открытия монгольской версии «Словаря знаний о китайской культуре».

Около 20 монгольских переводчиков во главе с профессором Монгольского национального университета Чимэдцэеэ Мэнэрэл и ведущим монгольским синологом перевели словарь за последний год.

«Это «классическая» работа, которая содержит базовые знания о китайской культуре и охватывает многие темы, от древней философии и концепций до современной науки, технологий, истории, литературы, искусства, обычаев и образа жизни», — сказал Чимэдцэеэ на церемонии.

«Можно сказать, что такой объемной и масштабной работы, которая знакомит с культурой давнего дружественного и близкого соседа нашей страны, Китая, еще не было на монгольском языке», — сказал он.

Это первый случай издания словаря на иностранном языке.

Церемония презентации книги является частью серии мероприятий в рамках Недели китайско-монгольской дружбы, которая началась здесь в понедельник.

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