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Инфляция в Монголии подскочила до 14,4 процента

CentralAsia (MNG) -  В этом году монгольский тугрик упал почти на 15 процентов по отношению к доллару США. Падение валюты привело к росту стоимости товаров повседневного спроса для страны, пытающейся справиться с глобальным экономическим кризисом.

По данным Национального статистического управления, инфляция в Монголии резко возросла в этом году и достигла 14,4 процента в августе по сравнению с 9,5 процента в том же месяце в 2021 году.

Инфляция находится на относительно высоком уровне, но Банк Монголии отмечает, что темпы роста стабилизируются. Инфляция немного снизилась с момента пика в 14,6 процента в январе 2022 года и оставалась на уровне 14,4 процента в течение последних двух месяцев.

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