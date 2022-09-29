Проект бюджета: Освобождение от налогов для стартапов будет увеличено с первых 3 лет до 5 лет

министр финансов Жавхлан Болд

CentralAsia (MNG) - Проект бюджета на 2023 год будет представлен сегодня в парламент.

По словам министра финансов Жавхлан Болд, «в то время, когда международные организации ожидают, что мировой экономический кризис продлится до 2024 года, правительство намерено проводить жесткую денежно-кредитную политику и политику экономии бюджета, направленную на сокращение дефицита платежного баланса. и защита резервов иностранной валюты.

Со следующего года в проект бюджета включено детское пособие, которое будет предоставляться только целевой группе, а не лицам с высокими доходами. В этом контексте 91 процент всех детей будут продолжать получать алименты.

В целях завершения инвестиций и контроля оттока долларов США в следующем году не будут начинаться новые инвестиционные проекты, такие как строительство зданий и домов.

«Наш самый чувствительный вопрос — краткосрочный дефицит валютных резервов Монголии из-за краткосрочного шока платежного баланса. Бюджетная и денежно-кредитная политика будут приняты и реализованы в краткосрочной перспективе. Если мы не примем меры по улучшению нашего платежного баланса, шок платежного баланса углубится и станет очень серьезным в следующем году. Вот почему бюджет следующего года сделал очень смелый шаг».

Основные моменты Закона о снижении государственных расходов (Закон был принят в мае. 2023 год — первый год утверждения бюджета в соответствии с Законом о снижении государственных расходов):

Заводы по переработке сельхозпродукции полностью освободят от таможенных пошлин до 2027 года;

В случае, если компания, не относящаяся к горнодобывающему сектору, проведет IPO на фондовом рынке и станет публичной компанией, налог на дивиденды по акциям будет снижен до 5 процентов;

Налоги в размере 10 и 25 процентов будут обнулены для поддержки работы инвестиционных фондов;

Налог у источника на зарубежные сделки ИТ-компаний снизится на 5% с 20%;

Новые автобусы будут освобождены от ввозной пошлины и НДС до 2024 года;

Освобождение от налогов для стартапов будет увеличено с первых трех лет до пяти лет.

Чтобы обеспечить баланс между городскими и сельскими районами, новым проектам по производству тепловой энергии будет предоставлена 90-процентная льгота по налогам в течение 3 лет, и после начала получения доходов и 5 процентная льгота в течение следующих 3 лет. Налоговая поддержка будет оказана предприятиям, которые перенесли свои заводы и склады из столицы в сельскую местность, создали новую недвижимость и создали новые рабочие места.

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