Умер американский рэпер Coolio, известный благодаря треку Gangsta's Paradise, - СМИ

CentralAsia (CA) - Американский рэпер Артис Леон Айви, больше известный как Кулио (Coolio), умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщают СМИ.

Рэпер умер в Лос-Анджелесе вечером в среду 28 сентября. Об этом рассказал его менеджер Джарез. По его словам, музыкант пошёл в ванную в доме его друга и долго не возвращался. Когда обеспокоенный хозяин дома отправился за ним, то увидел певца лежащего на полу.

По мнению бригады скорой помощи, причиной кончины звезды стала остановка сердца. Истинную причину ещё предстоит выяснить.