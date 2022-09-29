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Движение в Босфоре остановлено из-за поломки шедшего в Россию сухогруза
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В районе турецкого района Ускюдар на сухогрузе Viva Eclipse под флагом Панамы произошла поломка. Из-за этого для движения судов временно закрыт пролив Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным. Судно, по данным TGRT Haber, следовало в Россию.

Сухогруз следовал из турецкого средиземноморского порта Тузла в Россию. По предварительным данным у него заклинило рулевое устройство. Сухогруз встал на якорь.

Длина судна составляет 190 м, а ширина — 32 м, было.

На место происшествия направлены буксиры Главного управления береговой охраны Турции, а также катер.

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