Движение в Босфоре остановлено из-за поломки шедшего в Россию сухогруза
- Азия и мир, происшествия
- 9:28, 29 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В районе турецкого района Ускюдар на сухогрузе Viva Eclipse под флагом Панамы произошла поломка. Из-за этого для движения судов временно закрыт пролив Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным. Судно, по данным TGRT Haber, следовало в Россию.
Сухогруз следовал из турецкого средиземноморского порта Тузла в Россию. По предварительным данным у него заклинило рулевое устройство. Сухогруз встал на якорь.
Длина судна составляет 190 м, а ширина — 32 м, было.
На место происшествия направлены буксиры Главного управления береговой охраны Турции, а также катер.
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