Движение в Босфоре остановлено из-за поломки шедшего в Россию сухогруза

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В районе турецкого района Ускюдар на сухогрузе Viva Eclipse под флагом Панамы произошла поломка. Из-за этого для движения судов временно закрыт пролив Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным. Судно, по данным TGRT Haber, следовало в Россию.

Сухогруз следовал из турецкого средиземноморского порта Тузла в Россию. По предварительным данным у него заклинило рулевое устройство. Сухогруз встал на якорь.

Длина судна составляет 190 м, а ширина — 32 м, было.

На место происшествия направлены буксиры Главного управления береговой охраны Турции, а также катер.