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На российско-финской границе открыли мобильный военкомат

CentralAsia (CA) -  В Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска Торфяновка на границе с Финляндией заработал мобильный пункт призыва на военную службу.

«Работа мобильных пунктов организована в рамках закона», — уточнили там.

Как рассказали изданию 47news в областном военкомате, в мобильном пункте вручают повестки тем гражданам, кто подлежит «частичной мобилизации», остальные могут там самостоятельно записаться добровольцами на военную службу по контракту.

Собеседник издания уточнил, что мобильный пункт появился у пункта пропуска «Торфяновка» 27 сентября.

По словам жителя Санкт-Петербурга, сфотографировавшего мобильный военкомат на российско-финской границе, его разместили «сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа», пишет «Фонтанка». «Сделал фото в 7:10 утра на «Торфяновке». Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати», — рассказал он изданию 28 сентября.

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