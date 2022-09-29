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В Узбекистане ученица третьего класса умерла во дворе школы

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилась информация о том, что ученица третьего класса школы №57 в Денауском районе Сурхандарьинской области стала жертвой убийства.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что жительница махалли «Буюк ипак йули» этого района 27 сентября примерно в 17:25 забрала знакомую ей девочку в Сариасийский район.

«После [их] возвращения домой она увидела, что у несовершеннолетней З. К. ухудшилось состояние здоровье. Тем не менее, она не оказала девочка помощи. Осознавая, что [школьница] лишена возможности позаботиться о себе самостоятельно, женщина отвезла и оставила её во дворе школы №15, где [девочка] и скончалась», — говорится в сообщении.

По данному факту 28 сентября прокуратура Денауского района возбудила уголовное дело по части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Узбекистана (Оставление в опасности, повлекшее смерть человека / наказывается исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет).

Следственный отдел районного ОВД ведёт предварительное следствие, которое взято под контроль областной прокуратуры.

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