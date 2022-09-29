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Посол Кыргызстана и глава МИД Узбекистана обсудили узбекско-кыргызское сотрудничество

CentralAsia (UZ) -  28 сентября в Ташкенте состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Фурката Сидикова с послом Кыргызстана Мусой Джаманбаевым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию узбекско-кыргызского сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне и график предстоящих встреч, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Обсуждены вопросы поддержания контактов между внешнеполитическими ведомствами, развития межпарламентских связей между двумя странами.

Особое внимание было уделено торгово-экономическому составляющему двустороннего взаимодействия. Отмечена важность принятия совместных мер по дальнейшему увеличению объемов товарооборота, реализации инвестиционных проектов и содействию расширению прямых связей бизнес-субъектов и регионов двух стран.

Стороны также коснулись актуальных аспектов двустороннего взаимодействия в различных сферах, а также обсудили вопросы международного и регионального характера.

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