ISW: Потеря Лимана будет очень тяжелой для армии РФ, под угрозой Лисичанск и Северодонецк (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

ISW опубликовал общую оценку ситуации на фронте и на самом его горячем участке: около города Лиман в Донецкой области. Как замечают эксперты института, российские военные блогеры предсказывают группировке РФ в Лимане скорое поражение, поскольку украинские войска близки к взятию города в окружение.

В сводке ISW сказано, что Вооруженные силы Украины продвинулись на юго-восток от села Колодези и ведут бои на окраинах Торского, расположенного от Лимана всего в 12 км. Сейчас снабжение российской группировки в Лимане ведется через простреливаемый узкий коридор, ведущий через Торское.

Кроме того, украинские военные прорвали российские рубежи около Ямполя в районе Торского и теперь ведут наступление еще и с юго-запада, сказано в сводке со ссылкой на российских блогеров.

«Падение лиманского «кармана», вероятно, будет иметь очень серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой области и на западе Луганской, - считают американские эксперты. - Оно может позволить ВСУ начать угрожать российским позициям на западной границе Луганской области и району Северодонецка и Лисичанска».

При этом ISW делает вывод, что «российское военное руководство не смогло создать информационные условия для потенциально скорого поражения РФ в Лимане».

«Министерство обороны России не говорило о последних российских потерях в районе Лимана и не было готово к падению этого сектора фронта, что, вероятно, ухудшит и без того невысокий моральный дух», - сказано в сводке.

ISW напоминает, что похожая ситуация складывалась перед крупным поражением российской группировки в Харьковской области, которое привело к панике среди военнослужащих РФ на всем восточном направлении. «Последовавшее за этим недовольство в российском националистическом информационном пространстве, вероятно, подтолкнуло Кремль к приказу о частичной мобилизации», пишут эксперты института.

И добавляют, что «будущие украинские успехи в критически важных районах Донецкой и Луганской областей могут усилить раздор между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их командирами».