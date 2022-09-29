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Под Ташкентом в реке зафиксирована массовая гибель рыб (видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространился видеоролик, в котором демонстрируется гибель большого количества рыбы в реке Чирчик. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды РУз.

«В настоящее время рабочая группа комитета, состоящая из инспекторов, проводит исследование русла реки. Обстоятельство будет уточнено, также будет предоставлена дополнительная информация о причинах происшествия и принимаемых мерах», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее на реке Зарафшан экологи обнаружили превышение нормы азотной кислоты в водах, сбрасываемых с предприятия «Навоиазот», в результате чего массово погибла рыба.

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