Под Ташкентом в реке зафиксирована массовая гибель рыб (видео)

- Узбекистан, общество
- 10:20, 29 сентября 2022
- Просмотров: 360
CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространился видеоролик, в котором демонстрируется гибель большого количества рыбы в реке Чирчик. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды РУз.
«В настоящее время рабочая группа комитета, состоящая из инспекторов, проводит исследование русла реки. Обстоятельство будет уточнено, также будет предоставлена дополнительная информация о причинах происшествия и принимаемых мерах», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее на реке Зарафшан экологи обнаружили превышение нормы азотной кислоты в водах, сбрасываемых с предприятия «Навоиазот», в результате чего массово погибла рыба.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.