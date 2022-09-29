Пентагон выделил Украине $1,1 млрд военной помощи

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CentralAsia (CA) - Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $1,1 млрд, сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление ведомства.

В новый пакет помощи войдут РСЗО HIMARS, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы. Таким образом, общий объем военной помощи Украине со стороны США с начала февраля достиг $16,2 млрд.

По информации Reuters, члены Конгресса США достигли предварительной договоренности о выделении Украине дополнительного пакета помощи в размере $12 млрд. Эта сумма будет предоставлена в первом квартале 2023 финансового года. Законопроект могут рассмотреть до 1 октября.