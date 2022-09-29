На границе Азербайджана и Армении вновь произошли обстрелы

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CentralAsia (CA) - На азербайджанско-армянской границе вечером 28 сентября вновь произошли взаимные обстрелы. Стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

«Начиная с 18:00 28 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, применяя минометы и крупнокалиберное огнестрельное оружие. Армянская сторона прибегла к ответным действиям», - говорится в заявлении министерства обороны Армении.

Сообщается, что в результате обстрела погибли трое армянских военнослужащих. По состоянию на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что «вопреки достигнутой договоренности о прекращении огня, 28 сентября примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии в направлении Алагёлляр Кяльбаджарского района».

В результате обстрела получил ранение азербайджанский военнослужащий, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры. Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку», - заявили в оборонном ведомстве.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 13 сентября. Страны обвиняли друг друга в обстрелах. Армения запросила помощь от ОДКБ, однако там отказались посылать миротворческие силы. ОДКБ направила в Армению миссию, 19 сентября передовая группа сообщила, что выработала предложения по деэскалации конфликта.