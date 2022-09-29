В Узбекистане произвели первое авиатопливо для газотурбинных двигателей Jet A-1

CentralAsia (UZ) - На Бухарском нефтеперерабатывающем заводе впервые произведено полусинтетическое авиационное топливо для газотурбинных двигателей Jet A-1, сообщили в пресс-службе предприятия.

Председатель правления и члены рабочей группы АО «Узбекнефтегаз» Бухарский НПЗ и ознакомились с производством авиационного топлива Jet A-1 путем вовлечения синтетического керосина GTL. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С целью приема и хранения синтетического керосина на Бухарском НПЗ были построены и сданы в эксплуатацию два резервуара объемами по 5 тыс. м3.

Проект предусматривает в том числе поставку синтетического керосина GTL на Бухарский НПЗ для смешивания с традиционным авиатопливом Jet A-1 и производства полусинтетического авиационного топлива для газотурбинных двигателей Jet A-1 (Jet A-1)-SSF.

23 сентября компания Boeing дала положительное заключение и официально подтвердила запрос о возможности использования керосина GTL, произведенного на заводе Uzbekistan GTL, в качестве компонента для смешивания с традиционным авиационным топливом Jet A-1. 25 сентября французская авиакомпания Airbus направила аналогичное подтверждение.

Подчеркивается, что швейцарская компания SGS, занимающаяся независимой экспертизой, контролем, испытаниями и сертификацией, подтвердила, что качество полусинтетического авиационного топлива GTL Jet A-1, производимого на Бухарском НПЗ, соответствует международным стандартам. Это позволяет использовать его в качестве топлива для авиации.