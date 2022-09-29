Токаев подписал закон об исключении Дня первого президента из госпраздников Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников». Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, закон предусматривает возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

Вместе с тем из списка госпраздников исключается День Первого Президента – 1 декабря.

Закон также направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных, организационных основ государственной политики в области культуры и кинематографии.

В Казахстане День первого президента отмечается 1 декабря ежегодно с 2012 года. Пятого июня казахстанцы проголосовали на референдуме за лишение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса елбасы.

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