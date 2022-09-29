Мертвую рыбу в реку под Ташкентом сбросили сотрудники рыбхоза, - Госкомэкологии Узбекистана

CentralAsia (UZ) - 28 сентября рабочая группа Госкомэкологии Узбекистана провела расследование в связи с массовой гибели рыбы в реке Чирчик.

Как сообщается, рыба погибла 24 сентября в рыбном хозяйстве, расположенном в махалле «Куш ёгоч» Янгиюльского района Ташкентской области и принадлежащем предприятию Azizjon Nurli Agro Fayz.

Экологи отмечают, что рыба погибла из-за снижения уровня воды в пруду и изменения её температуры, что лишило рыбу необходимого кислорода. Работники рыбного хозяйства сбросили мертвую рыбу в реку Чирчик, которая находилась в 10 метрах от частного водоёма.

Рабочая группа привлекла мобильную лабораторию для отбора проб из реки Чирчик и водоёмов рыбхоза. В результате стало известно, что вода не была загрязнена химическими веществами.

В отношении рыбхоза предпримут меры.