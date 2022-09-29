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В 2023 году Монголия намерена экспортировать 36,5 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) -  Минфин вчера представил проект государственного бюджета на 2023 год на заседании Кабинета министров, а сегодня он будет представлен на рассмотрение парламента в полном составе в соответствии с законом.

В проекте бюджета предполагается, что будет экспортировно 36,5 млн тонн угля.

Экспорт увеличится до уровня 2019 года. Таким образом, экспорт увеличится на 2,4 миллиарда долларов США, а импорт на 1,2 млрд.

  • Экспорт меди достигнет 1,4 млн тонн и увеличится с этого года на 185,4 тыс. тонн. Ожидается его увеличение в связи с началом подземной добычи в Оюу-Толгое;
  • По углю есть возможность довести до уровня 2019 года. 36,5 млн тонн угля будет экспортировано;
  • В следующем году будет экспортировано 6,5 барреля нефти и 8,4 тонны железной руды.

Ожидается относительное снижение цен на медь, но ожидается их рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уголь стоит выше 144 долларов за тонн, а золото — около 1800 на унции.

С точки зрения макроэкономики экспорт качественных товаров будет увеличиваться. Ужесточая денежно-кредитную политику и гармонизируя политику бюджетного сокращения, мы обеспечим 5-процентный рост существующей экономической базы.

Также видно, что есть вероятность доведения инфляции до одной цифры к концу следующего года.

Минфин будет работать в рамках утвержденной стратегии в сфере внешних заимствований. Новые коммерческие облигации выпускаться не будут. Будут приняты меры для рефинансирования предыдущих облигаций, отсрочки погашения и максимально возможного снижения процентной ставки. Растущее внешнее заимствование будет направлено только на новую политику восстановления. Будут финансироваться только долгосрочные кредиты с высоким дисконтом. В-третьих, будет проводиться политика погашения основного долга настолько, насколько это может позволить бюджет. В результате, по его словам, он продолжит поддерживать текущий кредитный рейтинг.

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