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В Узбекистане заключить и расторгнуть брак теперь можно будет через Агентство госуслуг

CentralAsia (UZ) -  В Сырдарьинской области проведут юридический эксперимент по приему заявлений на регистрацию и расторжение брака через районные (городские) центры госуслуг, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

Эксперимент будет проведен с 1 ноября 2022 года по 1 июля 2023 года.

Утвержден временный административный регламент о порядке приема заявлений о регистрации и расторжению брака через центры государственных услуг. Отменен порядок уведомления махалли по месту жительства лиц, вступающих в брак, при подаче заявления о заключении брака.

Также с 1 января 2023 года в Ташкенте, а с 1 июня 2023 года на всей территории республики будет введен порядок регистрации рождения через медучреждения в отделах оформления актов гражданского состояния.

Медицинские учреждения будут выдавать справку с QR-кодом и эта справка будет приравниваться к свидетельству о рождении.

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