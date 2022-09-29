На казахстанско-российской границе планируют открыть зеленый коридор

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CentralAsia (KZ) - Казахстан и Россия ведет переговоры об обеспечении «зеленого коридора» для казахстанцев и машин с продовольствием, застрявших на границе. Об этом рассказал заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин 29 сентября в кулуарах, передает Zakon.kz.

По его словам вопрос должен решиться в течение двух дней. «Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером Российской Федерации. Потому что на той стороне границы стоят казахстанские граждане и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить «зеленый коридор». Я думаю, что это надо делать сегодня, максимум – завтра», - сказал Жумангарин.

Журналисты также поинтересовались у вице-премьера, планируют ли в Казахстане закрывать границы из-за массового наплыва иностранцев, и как эта ситуация отразится на национальной безопасности страны.

«40% нашего товарооборота идет из России. Граждане России – это братский народ. Люди попали в тяжелую ситуацию. Когда-то, 80 лет назад, наши деды вместе стояли на фронте. И сейчас мы должны им сказать: "границы закрыты, не приезжайте?". Как после этого мы будет выглядеть? Сможем ли себя уважать?» - ответил он.

Он добавил, что за продовольственную безопасность страны не стоит переживать, правительство решает этот вопрос.

«Мы ускоряем продвижение машин с продовольствием. На прошлой неделе были в Москве, обсуждали эти вопросы. В понедельник я был в Узбекистане, до этого в Кыргызстане по поставкам продовольственной продукции. Вчера встречался здесь с министром коммерции Пакистана по поставкам плодоовощной продукции. Работа в этом направлении идет, – отметил Жумангарин.

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