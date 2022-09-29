Сердар Бердымухамедов намерен посетить Казахстан с государственным визитом

- Туркменистан, политика
- 12:50, 29 сентября 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов намерен посетить с государственным визитом Казахстан. Об этом написал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении по случаю Дня независимости Туркменистана.
«Совместными усилиями между нашими странами сегодня выстроены взаимовыгодные отношения, основанные на добрых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки. Убежден, Ваш предстоящий государственный визит в Казахстан придаст качественный импульс дальнейшему развитию нашего взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства и союзничества», - приводит в четверг текст поздравления газета «Нейтральный Туркменистан».
Токаев, поздравив главу Туркменистана и народ страны с праздником, также добавил, что за годы суверенного развития она «добилась впечатляющих успехов в деле укрепления государственности, социально-экономической модернизации и повышения авторитета на международной арене».
Туркменистан 27 сентября отметила 31-ю годовщину независимости. Страна стала независимым государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана».