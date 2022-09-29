Минтруда США отметило в Узбекистане «значительный прогресс» в ликвидации принудительного труда

CentralAsia (UZ) - Министерство труда США в своем докладе TDA Report впервые с 2011 года отнесло Узбекистан к наилучшей категории «значительного прогресса» по эффективности усилий по искоренению наихудших форм детского труда. Об этом сообщает Телеграм-канал «Нигох», близкий к администрации президента Узбекистана.

В докладе подчеркивается, что это стало возможным благодаря эффективной государственной политике в борьбе с принудительным и детским трудом, а также ужесточению уголовной ответственности в данной сфере в полном соответствии с международными стандартами.

«Узбекистан действительно становится моделью страны, способной за короткий промежуток времени достичь впечатляющего прогресса», – отметила глава Офиса детского и принудительного труда Министерства труда США Марсиа Еугенио.

Кроме того, учитывая достижения Узбекистана, Министерство труда США анонсировало исключение производимого в стране хлопка из так называемого «Списка товаров, произведенных с использованием детского и принудительного труда».

Данное решение отменяет формальные ограничения на ввоз в США произведенного в Узбекистане хлопка и изделий из него, открывая тем самым новые возможности для экспорта текстильной продукции.