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В Индии вновь начали платить долларами за покупку российской нефти 

CentralAsia (CA) -  Индийские компании продолжили платить за российскую нефть в долларах после неудачных попыток перейти на дирхамы ОАЭ. Об этом сообщает 29 сентября Reuters со ссылкой на трех источников и оказавшийся в распоряжении издания инвойс.

Поставщики российской нефти попросили как минимум две индийские компании рассчитаться за сырье в дирхамах. Но платеж был произведен в долларах, хотя оплата запрашивалась в дирхамах, свидетельствует просмотренный изданием инвойс.

Согласно документу, платеж Газпромбанку должен был пройти через дубайский банк Mashreq Bank. Источники Reuters рассказали, что платежи в дирхамах не прошли, потому что банк отказался их проводить. Один из собеседников сообщил, что платежи в долларах в итоге были проведены через Госбанк Индии.

После введения санкций Россия начала отказываться от долларов и евро в расчетах за газ, а также других сырьевых товарах. О том, что Россия добивается от Индии оплаты поставок нефти в дирхамах, Reuters сообщал в июле.

Россия также может попытаться наладить торговлю с Индией в рупиях: индийский UCO Bank получил разрешение от Центрального банка страны открыть специальный счет в рупиях для Газпромбанка. Исполнительный директор UCO Bank сообщил Reuters, что надеется открыть счет в ближайшее время.

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