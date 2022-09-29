В Ашхабаде массово сносят кафе и магазины, - СМИ

CentralAsia (TM) - В центре «старого» Ашхабада массово сносят кафе и магазины, сообщают источники turkmen.news. Под снос попали кафе, продуктовые и цветочные магазины вокруг парка ВДНХ на улице Гёроглы (бывшая ул. Шевченко), передает turkmen.news.

По информации источников издания, снос кафе и магазинов вокруг парка ВДНХ — продолжение стихийной кампании по «наведению порядка».

При этом источники отмечают, что сносят далеко не все строения, которые расположены в парках и скверах.

«Кафе и рестораны в аллее Байрам-хан и в Первом, Втором и Третьем парках пока стоят, — заявил источник. — В Первом парке, например, расположены рестораны «Ашхабад» и «Чатма», которые также принадлежат родственникам президента».

Власти Туркменистана никак официально не комментируют происходящее.