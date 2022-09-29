Армения считает, что Азербайджан хочет сорвать встречу министров иностранных дел двух стран

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CentralAsia (CA) - Армения призвала международное сообщество оказать давление на Азербайджан для соблюдения режима прекращения огня. Ереван назвал провокацией обстрелы 28 сентября, которые Баку отрицает. По мнению МИД Армении, Азербайджан проводит провокации для срыва встречи министров иностранных дел двух стран.

«Подобная провокация Азербайджана преследует цель сорвать встречу министров иностранных дел двух стран, организация которой обсуждается. В сложившейся ситуации призываем международное сообщество оказать давление на военно-политическое руководство Азербайджана, предприняв действенные шаги и применив соответствующие механизмы для строгого соблюдения режима прекращения огня, вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения и предотвращения новых агрессий»,— говорится в комментарии МИД Армении.

По данным Еревана, 28 сентября в результате обстрелов в восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли три человека. Республика считает это «продолжением начатой 13 сентября широкомасштабной агрессии против территориальной целостности Армении». Минобороны Азербайджана назвало обвинения несоответствующими действительности. По утверждению ведомства, азербайджанские войска приняли «адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника».