Три человека стали жертвами обрушения моста в Бразилии
- Азия и мир, происшествия
- 13:42, 29 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В Бразилии три человека погибли в результате обрушения моста. Об этом сообщает портал Globo 28 сентября.
ЧП произошло утром в среду, 28 сентября, в штате Амазонас на 25-м км магистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. В момент происшествия на мосту были автомобили. При обрушении погибли три человека, 14 ранены. Помимо этого, от 8 до 15 человек пропали без вести. Погибшие — двое мужчин и женщина.
Всего в воду упали по меньшей мере 12 машин, уточняет RT. Водолазы заняты поисками пропавших, глубина составляет до 20 м.
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