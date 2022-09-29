Три человека стали жертвами обрушения моста в Бразилии

CentralAsia (CA) - В Бразилии три человека погибли в результате обрушения моста. Об этом сообщает портал Globo 28 сентября.

ЧП произошло утром в среду, 28 сентября, в штате Амазонас на 25-м км магистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. В момент происшествия на мосту были автомобили. При обрушении погибли три человека, 14 ранены. Помимо этого, от 8 до 15 человек пропали без вести. Погибшие — двое мужчин и женщина.

Всего в воду упали по меньшей мере 12 машин, уточняет RT. Водолазы заняты поисками пропавших, глубина составляет до 20 м.