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Эрдоган: Путин «если что-то задумал, сделает это»

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. По его словам, переговоры должны пройти в четверг, 29 сентября. Он отметил, что намерения российского президента Владимира Путина по поводу присоединения новых территорий серьезны.

«Референдумы в четырех городах создают проблемы. Я бы хотел, чтобы таких референдумов не было и мы могли решить все это дипломатическим путем, могли бы. Похожая ситуация была в Крыму в 2014 году. Тогда у нас не получилось»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган в эфире CNN Turk. «Здесь может быть аннексия. Господин Путин, я знаю, если что-то задумает, сделает это»,— сказал турецкий президент.

Эрдоган пояснил, что надеется, что у него получится провести переговоры с Владимиром Путиным о ситуации на Украине 29 сентября.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что использование ядерного оружия в военном конфликте России и Украины будет катастрофой. «Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться. Решение этого вопроса дипломатическим путем было бы самым правильным шагом»,— сказал он.

27 сентября в ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России частях Запорожской и Херсонской областей Украины завершились референдумы о вхождении в состав России. По данным пророссийских властей, вхождение в Россию поддержало большинство населения. Согласно российскому законодательству, со всеми четырьмя регионами будут заключены международные договоры, которые президент РФ передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.

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