Узбекистан отправил в Пакистан 15 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения

CentralAsia (UZ) - 29 сентября утром из Термеза в Карачи вылетел борт с гуманитарной помощью, предоставленной правительством Узбекистана и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пострадавшим от катастрофических наводнений в Пакистане, сообщает ИА «Дунё».

Отмечается, что это первая совместная воздушная перевозка гуманитарной помощи. Она организована на самолетах, предоставленных Министерством обороны Узбекистана.

На борту более 15 тонн жилищных модулей для беженцев для обеспечения временного жилья тем, чьи дома были уничтожены наводнениями.

В результате мощных наводнений летом текущего года пострадали миллионы жителей Пакистана, более тысячи человек погибли. Разрушены здания, мосты и дороги. 30 августа в ООН обнародовали план оказания гуманитарной помощи пакистанцам. Для его реализации Организация запросила у доноров 160 млн долларов.