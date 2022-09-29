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Россия развернёт на границе с Казахстаном пункт мобилизации

CentralAsia (KZ) -  Россия развернет временный пункт частичной мобилизации на границе с Казахстаном у контрольно-пропускного пункта «Караузек» в Астраханской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

КПП «Караузек» – основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны, отметили власти региона.

«Среди ожидающих выезда – масса мужчин призывного возраста. В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», - говорится в сообщении.

Ранее, 28 сентября на погранпереходе на финской границе «Торфяновка» уже установили мобильный призывной пункт. А к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией был отправлен БТР на случай, если уклонисты прорвут границу.

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