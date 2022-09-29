экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан подвергся масштабной кибератаке

CentralAsia (KZ) -  Масштабные кибератаки на казахстанский сегмент интернета фиксируются уже несколько дней, для атаки используются ботнеты, заявили в АО «Государственная техническая служба».

«АО «Государственная техническая служба» сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. На данный момент техническими специалистами ведутся работы по нейтрализации угроз», - говорится в сообщении.

По ее данным, атаки отражаются на работе интернет-соединений во всех регионах страны.

Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атак пришелся на 28 сентября, говорится в сообщении.

«Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами», - информировали специалисты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане ученица третьего класса умерла во дворе школы
  • Управление ООН по правам человека высоко оценило усилия Монголии по продвижению прав человека
  • Токаев рассказал при каких условиях Казахстан официально признает криптовалюты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com