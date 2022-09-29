В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Министерство обороны Казахстана опровергло информацию из социальных сетей о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию.

В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она якобы направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», — цитирует комментарий пресс-службы министерства обороны сайт stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития.

В комментарии поясняется, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022», которые проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алма-Атинской областях.

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