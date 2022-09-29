экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министерство обороны Казахстана опровергло информацию из социальных сетей о том, что республика якобы отправляет военную технику в Россию.

В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она якобы направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», — цитирует комментарий пресс-службы министерства обороны сайт stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития.

В комментарии поясняется, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022», которые проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алма-Атинской областях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Армения считает, что Азербайджан хочет сорвать встречу министров иностранных дел двух стран
  • В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию
  • В Узбекистане произвели первое авиатопливо для газотурбинных двигателей Jet A-1


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com