Reuters: Энергетический кризис ставит под вопрос стабильную мобильную связь в Европе

CentralAsia (CA) - Этой зимой по всей Европе могут быть перебои в работе мобильной связи , если отключение электроэнергии или нормирование энергии выведет из строя часть мобильных сетей по всему региону. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Решение России прекратить поставки газа по ключевому маршруту поставок в Европу после конфликта в Украине увеличило вероятность нехватки электроэнергии. Во Франции ситуация усугубляется остановкой нескольких атомных электростанций на техническое обслуживание. Представители телекоммуникационной отрасли опасаются, что суровая зима подвергнет телекоммуникационную инфраструктуру Европы испытанию, заставив компании и правительства попытаться смягчить последствия.

В настоящее время во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, заявили четыре руководителя телекоммуникационных компаний, что повышает вероятность перебоев в работе мобильных телефонов.

Страны Европейского союза, включая Францию, Швецию и Германию, пытаются обеспечить постоянную связь, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн, разбросанных по их территории.