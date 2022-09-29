Финляндия ограничит въезд россиян с 30 сентября, - Helsingin Sanomat

CentralAsia (CA) - Правительство Финляндии введет ограничение на въезд россиян в ночь с 29 на 30 сентября, сообщила газета Helsingin Sanomat. О решении будет объявлено сегодня в 13:00 по местному времени. По информации финской газеты, поток россиян может сократиться в два раза.

Как пишет Helsingin Sanomat, ограничения на въезд будут напоминать коронавирусные. Въезд разрешат тем, кто намеревается посетить близких родственников и кто въезжает с целью учебы, работы. Также ограничения не коснутся дипломатов и оппозиционеров.

На прошлой неделе глава МИД Финляндии Пекка Хаависто рассказывал, что Хельсинки принял принципиальное решение запретить въезд российским туристам. Также страна планирует ограничить транзит через свою территорию в другие страны Евросоюза. Вероятно, будет отменено льготное получение виз для владельцев недвижимости.

Финляндия остается единственной страной ЕС, с которой у РФ остается открытой сухопутная граница. Ранее в сентябре для россиян ограничили въезд Латвия, Литва, Эстония и Польша, Еврокомиссия отметила упрощенное получение виз.