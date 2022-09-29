Церемониальный президент и родительская гиперопека. Полгода тандемократии в Туркменистане, - «Хроника Туркменистана»

CentralAsia (TM) - Сердар Бердымухамедов 22 сентября отметил 41-летие, а также полгода со дня вступления в должность президента Туркменистана, пишет «Хроника Туркменистана».

За день до мартовских президентских выборов «ХТ» задавалась вопросами, стоит ли ожидать послаблений и либерализации от нового главы государства, хватит ли у него самостоятельности для того, чтобы проводить собственную политику без оглядки на отца и семью, а также стоит ли надеяться на реформы политической системы при Бердымухамедове-младшем? По прошествии шести месяцев можно определенно сказать, что ответ на все эти вопросы, по крайней мере на данный момент, – нет.

Реальной передачи власти в Туркменистане не произошло. Пока Сердар Бердымухамедов исполняет церемониальную роль президента, все главные вопросы продолжает решать его отец Гурбангулы Бердымухамедов, который формально занимает пост председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана.

Впрочем, чтобы это понять не нужно было ждать шесть месяцев. Сигналы о полной несамостоятельности Сердара стали появляться сразу же после его вступления в должность.

Первым стало то, что при новом руководителе государства почти все члены Кабинета Министров и Совета безопасности сохранили свои должности, а на место впоследствии уволенных назначались чиновники, которые работали на разных должностях в правительстве еще с 00-х, то есть задолго до того, как Сердар Бердымухамедов пришел в политику. Это указывает на то, что у нового президента нет своей команды, а все кандидатуры предлагаются либо Гурбангулы Бердымухамедовым, либо кем-то из команды, сформированной экс-президентом.

Между тем сам Бердымухамедов-старший после первого же заседания кабмина отказался отчитываться перед сыном, передав эти обязанности своему заместителю. Сердар Бердымухамедов объяснил это тем, что его отец «Герой-Аркадаг осуществляет масштабную общественную деятельность, возглавляет Благотворительный фонд, участвует в подготовке законов, совершает рабочие поездки в велаяты и Ашхабад».

Формально госинформагентство ТДХ пишет, что председатели палат парламента «информируют» президента о своей работе. Но это происходит еженедельно, вместе с докладами о работе вице-премьеров и «информирование» членов парламента по форме и содержанию не отличается от отчетов членов правительства, хотя согласно принципу разделения властей, прописанному в Конституции, депутаты неподотчетны главе государства.

К слову, титул «Герой-Аркадаг» стали намного чаще применять после перехода Гурбангулы Бердымухамедова с поста президента в парламент. Сердар Бердымухамедов же своего титула так и не получил. Довольно унизительное «Аркадаглы Сердар», как стали называть нового главу государства в официальной прессе, по сути можно перевести как «Сердар, у которого есть поддержка Аркадага».

За год до выборов редакция ХТ предположила, что Гурбангулы Бердымухамедов не может оказаться в формальном подчинении у сына президента, поэтому и был создан двухпалатный парламент.

«Председатель палаты парламента – единственный пост, который позволяет Гурбангулы Бердымухамедову сохранить статус и стать своеобразным мудрым наставником для молодого президента, быть если не юридически, то духовно выше Сердара-президента», – писала ХТ в апреле 2021 года. Именно это сейчас и происходит.

Поэтесса Гозель Шагулыева, посвятившая молодому президенту поэму в честь его дня рождения, в первую очередь упомянула воспитательные заслуги Наставника-Мастера Героя-Аркадага, а не Сердара.

Так же формально действующий президент проводит встречи на высшем уровне с руководством других стран и с представителями крупных иностранных компаний. Если высокие гости приезжают в Туркменистан, то после президента с ними почти всегда встречается и Гурбангулы Бердымухамедов. Очевидно, что встреча с Сердаром – необходимый ритуал, а все договоренности достигаются уже с реальным, а не формальным руководителем страны.

Если президент отправляется за рубеж, туда же едет (в составе делегации или на день раньше или позже) глава МИД Рашид Мередов, являющийся единственным несменяемым чиновником в Туркменистане, а также неформальным ментором Сердара, под руководством которого Бердымухамедов-младший начинал свою карьеру в МИД.

Порой Гурбангулы Бердымухамедов встречается с бизнесменами сам, без участия сына. Хотя, судя по видеозаписи его поездки в Казань, после встречи с представителями бизнеса для проформы он отметил, что доведет предложения до главы Туркменистана.

Тем не менее очевидно, что последнее слово остается за отцом, если, конечно, сын вообще имеет право высказывать свою точку зрения.

Даже после поездки Сердара Бердымухамедова в строящуюся столицу Ахалского велаята, где он проверил здания, а также высаженные рядом виноградники военных и правоохранительных органов, их за сыном еще раз проинспектировал экс-президент, который скурпулезно контролирует все важнейшие стройки страны.

Подробнее об увлеченности Гурбангулы Бердымухамедова градостроительной политикой и последствиях этого читайте в статье «Вертолетный урбанизм. Как и зачем Бердымухамедов превратил Ашхабад из «города-сада» в витрину».

Сам же Сердар Бердымухамедов, как и до президентства, не демонстрирует лидерской харизмы и даже желания руководить государством. Вплоть до речевых оборотов он пытается копировать стиль управления отца, не внося ничего нового. Он проводит такие же совещания членов правительства по тем же дням и сценарию, что отец до него. Правда, судя по заспанным глазам на этих собраниях, выслушивать монотонную речь чиновников ему не легко.

Сердар Бердымухамедов

Также сложно ему дается съемка для туркменского телевидения. Если отец – любитель покрасоваться перед камерами, то сыну это явно в тягость и удовольствия не приносит.

На встречах Бердымухамедов-младший ведет себя также неуклюже и неуверенно, как и задолго до своего президентства. На встрече с Валентиной Матвиенко в мае этого года свое приветствие он зачитывал по шпаргалке, а на встрече с Владимиром Путиным в середине сентября совершил ошибку этикета, забыв вовремя расстегнуть пуговицу своего пиджака.

Тут может возникнуть вопрос, зачем полный сил и желания руководить государством Гурбангулы Бердымухамедов передал бразды правления Сердару, который к этому еще явно не готов? В качестве ответа можно привести цитату из прежней публикации:

«Передавать полную власть в стране в руки сына, очевидно, не обладающего авторитетом, опытом руководства и, возможно, даже желанием работать, может быть опасно и Бердымухамедов-старший это отлично понимает. Поэтому намерение поставить Сердара во главе государства, но при этом опекать его следующие несколько лет, чтобы обеспечить плавный переход и дать время освоиться, вполне осмыслено».

Гурбангулы Бердымухамедов, который уже застолбил место президента за сыном, теперь создает ему тепличные условия, убирая потенциальные угрозы, а также, избавившись от бремени формальных заседаний и прочих церемоний, занимается интересующими лично его делами.

Правление Сердара Бердымухамедова, вопреки надеждам жителей страны, началось не с послаблений, которых можно было бы ожидать от нового президента, пытающегося заручиться поддержкой населения на начальном этапе, а напротив, с ужесточений. Например, сразу же после его избрания в очередной раз стали нарушаться права женщин, которым запретили проводить ряд косметических процедур и садиться на переднее сиденье автомобиля. В это же время в Туркменистане началась беспрецедентная по своим масштабам кампания по борьбе с доступом жителей к нежелательной информации в интернете и, в частности, с VPN-приложениями, которые позволяют эти ограничения обойти.

Можно предположить, что новый глава государства таким образом наводит свои порядки, однако, более вероятно то, что моральным обликом женщин озаботился не Сердар, а сторонник традиционализма и строгих национальных устоев Гурбангулы Бердымухамедов, о чем издание писало ранее.

Между тем несколько дней назад главная газета страны опубликовала статью о семейной морали и роли в ней невестки и свекрови, которая должна научить девушку без слов понимать желания мужа.

Свободный интернет же – очевидная угроза действующей власти (сыну), от которой нужно постараться избавиться. Похоже, в Туркменистане на смену мировой паутине придет некая «автономная национальная цифровая сеть», о которой без каких-либо подробностей упомянули на заседании кабмина неделю назад.

Однако реальную угрозу для нового президента могут представлять не внешние факторы, а члены большой семьи Бердымухамедовых.

«Риски повышаются, когда власть начинает перераспределяться внутри одной семьи, в которой все понимают кто и что из себя представляет, помнят старые обиды, копившиеся десятилетиями, начинают делить на «своих» и «пришлых». Такое часто случается в семьях даже при разделе одной оставшейся в наследство квартиры, здесь же большая семья делит страну», – писала ХТ в марте.

В дальнейшем сообщения независимых изданий подтвердили эти предположения. Сразу после прихода к власти Сердара разгорелся семейный конфликт, в результате которого тетя нового президента Гульнабат Довлетова была отстранена от управления Национальным обществом Красного полумесяца Туркменистана, а двоюродные братья Хаджимурат и Шамурат Реджеповы были вынуждены на время уехать в Дубай.

Поначалу за Довлетову вступалась ее мать, бабушка президента, но в итоге Довлетову все же уволили.

Через некоторое время начались преследования и посадки связанных с Довлетовой людей. По информации источников ХТ, в июле на 20 лет был осужден Атаджан Ханов, в течение 15 лет возглавлявший Управление по учету, регистрации и распределению жилищного фонда Ашхабада.

Его подчиненная по имени Дженнет (подлинную фамилию установить не удалось) – инспектор того же управления по Багтыярлыкскому этрапу, осуждена на 8 лет. Юрист хякимлика Абаданского этрапа столицы по имени Довран осужден на 10 лет.

Тюремные сроки получил ряд лиц, так или иначе причастных к деятельности Г.Довлетовой. Еще несколько человек, занимавшие руководящие посты, уволены.

С должности заместителя хякима по культуре Багтыярлыкского этрапа Ашхабада уволена Огулшекер Мередова. В преддверии празднования Курбан-байрамы ей поручили организовать мероприятие у здания цирка, и она этим усердно занималась. Но в день празднования она на мероприятие не пришла, сославшись на болезнь. В тот же день (9 июля) появилась информация о ее увольнении.

С поста ректора Сельскохозяйственного университета уволен Довлетгельды Мурадов, до этого 12 лет руководивший вузом.

В результате проверки хозяйственной деятельности Олимпийского комплекса водных видов спорта (по мнению следствия, им негласно руководила Гульнабат Довлетова) обнаружена недостача в $300 тысяч.

Близкий круг семьи Бердымухамедовых закрыт и информацию об их взаимоотношениях, получаемую от третьих лиц, стоит воспринимать с долей скепсиса, однако в приближенной к властям среде говорят о серьезном росте напряжения между ее членами.

Сердар Бердымухамедов недоволен чрезмерной опекой и контролем со стороны отца, который держит в своих руках бразды правления страной.

На стороне Сердара его мать Огулгерек. В свое время, будучи единственной невесткой в семье, она настрадалась от постоянных упреков и издевок со стороны родителей и сестер мужа. Как упоминалось выше, в Туркменистане зачастую невестка воспринимается как домашняя прислуга, не имеющая прав. Сейчас Оуглгерек Бердымухамедова пытается использовать свое положение матери президента, что серьезно сказывается на взаимоотношениях внутри клана.

Огулгерек Бердымухамедова (справа)

Пока Бердымухамедов-старший остается в хорошей форме, можно ожидать, что конфигурация власти в Туркменистане не изменится. Однако тепличные условия, которые он создает для своего сына, едва ли будут способствовать тому, что Сердар сможет удержать власть, оставшись без поддержки отца в условиях дикой политической конкуренции и противодействия внутри клана.