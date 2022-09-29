Российские эксперты опровергли безвозвратное уничтожение «Северного потока», - СМИ

CentralAsia (CA) - Восстановление трубопровода «Северный поток-1» и одной из веток «Северного потока-2» возможно, рассказали «Коммерсанту» эксперты в газовой отрасли.

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов РФ Сергей Кондратьев оценивает стоимость ремонта газопроводов в 200 миллионов евро при быстром начале работ и в 600-700 миллионов евро при более позднем. Как рассказал эксперт, в ходе ремонта могут потребоваться замена нескольких секций, откачка воды и проведение обследования других участков газопроводов, чтобы проверить их целостность.

Собеседники издания исключили вероятность того, что поврежденные газопроводы могут быть полностью выведены из строя, так как их разъест морская соль. Один из экспертов отметил, что сейчас в трубах вообще нет воды, потому что она не может туда попасть из-за разницы давлений.

«После того как большая часть газа выйдет и давление в газопроводе упадет до уровня давления внешней среды (то есть столба воды), вода в принципе может попасть в трубы в местах, где они были повреждены. Но, так как в трубах все еще останется газ, вода не заполнит их целиком, а, скорее всего, проникнет только в небольшие участки относительно общей протяженности газопровода», — рассказал эксперт.

Другой собеседник издания рассказал, что отремонтировать газопровод можно, запустив заглушки с немецкой и российской стороны. Это заблокирует поврежденные участки и вытолкнет воду из труб. Кроме того, разъеданию морской солью препятствует покрытие из эпоксидной смолы с внутренней стороны трубопроводов.

Представитель оператора «Северного потока-2» Ульрик Лиссек тоже считает, что поврежденные нитки можно отремонтировать. По его словам, изначально необходимо оценить ущерб, а для этого нужно посмотреть на повреждения. «На данный никто не может серьезно сказать, как это выглядит там внизу и какие технические возможности существуют в настоящее время»,— заявил Лиссек, который не исключил, что речь идет о «гигантской трещине».

Об утечке газа с обеих веток «Северного потока-1» и одной из двух веток «Северного потока-2» стало известно 26 сентября. Утечки были зафиксированы в датской экономической зоне близ острова Борнхольм, а также в экономической зоне Швеции. В четверг береговая охрана Швеции сообщила о еще одной утечке, но не сообщила, о каком именно газопроводе и участке идет речь.

В Берлине предполагают, что «Северный поток-1» уничтожен навсегда, писала накануне газета Der Tagesspiegel. Власти Швеции и Дании, считают, что речь идет о диверсии. О том же ранее сообщали и источники немецкого издания Der Tagesspiegel. По данным газеты, в качестве версий произошедшего рассматриваются диверсия украинских сил и саботаж со стороны России.