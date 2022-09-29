Путин подпишет договоры о включении новых территорий в Россию 30 сентября

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Завтра, 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина», — рассказал он.

По его словам, на церемонии в Георгиевском зале пройдет встреча президента с главами новых территорий.

Песков подчеркнул, что речь не идет о послании президента Федеральному собранию, оно состоится позже, о его дате Кремль своевременно сообщит.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли на занятых российскими войсками территориях Украины с 23 по 27 сентября. В ЛНР — 98,42% пришедших на участки проголосовали за вхождение в состав России, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

После завершения референдумов главы всех территорий официально обратились к Владимиру Путину с просьбой об их включении в состав России. 28 сентября главы территорий прибыли в Москву для оформления документов.

Представители властей Евросоюза, США, Канады, Турции, Казахстана и большинства других стран отказались признавать референдумы, заявив о своем уважении к принципам суверенитета и территориальной целостности. МИД Белоруссии отметил, что будет оценивать результаты референдумов, учитывая свои национальные интересы.