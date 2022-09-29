Президент Туркменистана присвоил главе МВД новое звание

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов присвоил министру внутренних дел Мухаммету Хыдырову звание полковника полиции, следует из указа, опубликованного сегодня в газете «Нейтральный Туркменистан».

«Присвоить министру внутренних дел Туркменистана Хыдырову Мухаммету Алламырадовичу специальное воинское звание полковник полиции», — говорится в документе.

Ранее Хыдыров был подполковником полиции. На посту главы МВД в апреле текущего года он сменил Овездурды Ходжаниязова.