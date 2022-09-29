Минобороны России сообщило об уничтожении шести пунктов управления армии Украины

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные за сутки поразили шесть пунктов управления армии Украины в ДНР и Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой народной республики и 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах», - сказал Конашенков.

Также, по его данным, в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожено до 80 боевиков», - добавил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска подавили батарею американских установок HIMARS в районе населенного пункта Павлоград в Днепропетровской области и уничтожили батарею гаубиц М777в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

По словам представителя Минобороны, помимо этого, близ села Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Евгеновки в ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

«Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка (ДНР)», - сказал Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Курахово Донецкой народной республики и украинский Су-24 в районе населённого пункта Калуга Николаевской области», - отметил он.

По его данным, средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов.

«Кроме того, уничтожены в воздухе 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон», - сообщил представитель ведомства.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.