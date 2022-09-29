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Супруга президента Шавката Мирзиёева посадила со школьниками деревья (фото)

CentralAsia (UZ) -  Супруга президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Зироат Мирзиёева посетила школы в Рамитанском и Шафирканском районах, где ознакомилась с проектом «Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области».

Зироат Мирзиёева, как председатель Попечительского совета благоворительного фонда «Zamin» побеседовала с учащимися.

Гости школы вместе с учениками провели акцию по посадке деревьев с демонстрацией системы «умного полива», которая по датчикам температуры и влажности определяет необходимое количество объема воды.

Проект «Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области» реализуют в партнёрстве с Детским фондом ООН, «Узсувтаъминот» и Министерством народного образования.

В рамках инициативы уже в 16 школах региона установили системы снабжения чистой питьевой водой, открыты внутренние и внешние инженерные сети водоснабжения и канализации, туалеты и душевые.

Доступ к чистой безопасной питьевой воде также получили и жители населённых пунктов, в которых расположены школы. Кроме того, созданы локальные системы биологической очистки сточных вод до уровня поливной.

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