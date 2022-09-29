Получать ИИН в Казахстане теперь будут в sms

Багдат Мусин

CentralAsia (KZ) - В Казахстане упростили процедуру выдачи индивидуальных идентификационных номеров (ИИН), необходимых для получения определенных государственных и банковских услуг: теперь заявителям, подавшим документы, ИИН будут высылать по СМС и второй раз приходить к чиновникам не придется.

Об этом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказал во время посещения центра обслуживания населения (ЦОН) в Астане, специально развернутого для прибывающих в страну граждан России.

Без ИИН граждане и юридические лица, не имеют возможности обращаться в госорганы Казахстана за регистрацией актов гражданского состояния, а также ИИН нужен для открытия и ведения банковских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществлении платежей, переводов и так далее.

«Дополнительный ЦОН был открыт для того, чтобы снять нагрузку с основных центров и казахстанцы могли получать услуги беспрепятственно, в штатном режиме. Наплыв граждан, прибывших из Российской Федерации, действительно большой, к операторам выстраиваются длинные очереди», - написал Мусин в соцсети.

Он напомнил, что до сих пор для получения ИИН люди приходили в ЦОН, предъявляли документы, их данные вводились в базу, затем они уходили и приходили в ЦОН на следующий день уже получать ИИН.

«Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414», - отметил Мусин.

Он подчеркнул, что это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН.

«Таким образом, проблема с большим скоплением людей частично решена», - считает министр.

По его словам, до банков второго уровня будет доведена информация, что ИИН будет присваиваться в базе данных.

С начала объявления частичной мобилизации в России увеличился поток прибывающих в Казахстан россиян. По данным на 27 сентября, за несколько дней в Казахстан из России въехало порядка 98 тысяч человек.

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