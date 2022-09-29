В Узбекистане вместо свидетельства о рождении начнут выдавать справки с QR-кодом

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте начнут выдавать справки с QR-кодом для новорожденных вместо свидетельств о рождении. Нововведение появится позднее и во всех регионах страны, сообщает пресс-служба Минюста республики.

Согласно информации, новый порядок регистрации рождения детей вводится в Ташкенте с 1 января 2023 года, а с 1 июня — во всех регионах Узбекистана. Также, исходя из постановления правительства, регистрация рождения в органах ЗАГС будет осуществляться через медицинские учреждения.

Медучреждение будет выдавать справку о регистрации рождения с изображением QR-кода, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении и отказ в её приёме государственным органам и организациям запрещается.