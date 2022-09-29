экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане вместо свидетельства о рождении начнут выдавать справки с QR-кодом

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте начнут выдавать справки с QR-кодом для новорожденных вместо свидетельств о рождении. Нововведение появится позднее и во всех регионах страны, сообщает пресс-служба Минюста республики.

Согласно информации, новый порядок регистрации рождения детей вводится в Ташкенте с 1 января 2023 года, а с 1 июня — во всех регионах Узбекистана. Также, исходя из постановления правительства, регистрация рождения в органах ЗАГС будет осуществляться через медицинские учреждения.

Медучреждение будет выдавать справку о регистрации рождения с изображением QR-кода, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении и отказ в её приёме государственным органам и организациям запрещается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Северная Корея запустила две баллистические ракеты перед визитом Харрис в Сеул
  • Движение в Босфоре остановлено из-за поломки шедшего в Россию сухогруза
  • На казахстанско-российской границе планируют открыть зеленый коридор


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com