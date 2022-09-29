В Узбекистане в этом году увеличилась младенческая смертность

// Rene Asmussen

CentralAsia (UZ) - В 2021 году в Узбекистане младенческая смертность увеличилась по сравнению с 2021 годом на 160 и достигла 7214. Это было объявлено на заседании парламента 28 сентября.

Пресс- служба Сената заявила, что в регионах имеются недостатки в реализации Государственной программы раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей в 2018-2022 годах. Не завершено приведение материально-технической базы родильных учреждений республики в соответствие с международными стандартами и их обеспечение лекарственными средствами, необходимыми для повышения качества медицинской помощи.

По данным Сената, в регионах страны работают 227 родильных учреждений, которые оказали медицинскую помощь 9,1 миллиона женщин детородного возраста из более 17,5 миллиона женщин. Для 11,3 миллиона детей в возрасте до 18 лет, что составляет 32% от общей численности населения страны, работают 238 детских лечебно-профилактических учреждений.

За 8 месяцев 2022 года 6,7 миллиона (74,1%) из 9,1 миллиона женщин детородного возраста прошли медицинский осмотр в соответствии с утвержденным планом-графиком. У 2,9 миллиона обследованных женщин (42,9%) выявлены экстрагенитальные заболевания. 2,2 миллиона женщин (75,9%) прошли оздоровление, в том числе 2 миллиона женщин (90,4%) – в условиях амбулаторного лечения и 200 тысяч женщин (9,3%) – в стационарах.

На встрече была создана рабочая группа для решения проблем в этой области, которой предстоит за месяц изучить ситуацию в регионах и до 1 ноября внести конкретные предложения в Кенгаш Сената.