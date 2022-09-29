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В Дагестане попросили Путина дать отсрочку от мобилизации

CentralAsia (CA) -  Советник муфтия Дагестана и его жена Айна Гамзатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отсрочке от мобилизации для жителей республики. Обращение Гамзатовой опубликовано в Телеграм-канале муфтията.

По ее словам, в течение шести месяцев в республике смогут профессионально подготовить дагестанцев в учебных центрах. Сейчас, как написала Гамзатова, «в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще».

Одновременно Гамзатова попросила Путина порекомендовать республике «таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов». «Со своей стороны всесильно обеспечим народную поддержку всему происходящему под Вашим руководством», — написала Гамзатова.

Советник муфтия привела в пример опыт Чечни, где, по ее словам, были созданы необходимые для полевых тренировок базы. «Исходя из объявленных цифр — 300 тысяч — и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан так же как и Чечня выполнил план по мобилизации», — считает она.

После того как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в Махачкале и Хасавюрте прошли акции протеста.

Кроме того, в соцсетях сообщали, что жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против мобилизации. В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, заявили в администрации.

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