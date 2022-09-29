Для граждан Узбекистана вдвое увеличат квоту в хадж

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром по делам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе состоявшейся беседы достигнута договорённость об увеличении квоты для граждан Узбекистана на совершение хаджа в два раза – до 24 тысяч в год, а также умры – до 100 тысяч паломников.

Стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в области организации паломнических программ и посещения святынь мусульманского мира, в том числе создания ещё более благоприятных и комфортных условий для пребывания узбекистанцев в Саудовской Аравии.

В начале встречи министр по делам хаджа и умры передал главе государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Служителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра страны Мухаммада бин Салмана Аль Сауда.

Особо отмечено, что настоящий визит саудовской делегации осуществляется в развитие договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе исторического государственного визита в Саудовскую Аравию в августе этого года.

Были также рассмотрены вопросы содействия практической реализации проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, внедрения передового опыта в сфере цифровизации, увеличения потока саудовских туристов в Узбекистан с учетом действующего безвизового режима, налаживания партнерских связей между ведущими научно-исследовательскими центрами двух стран.