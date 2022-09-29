Посольство Италии рекомендовало своим гражданам покинуть Россию

CentralAsia (CA) - Посольство Италии в Москве рекомендовало своим гражданам покинуть Россию, если в их пребывании в стране нет необходимости.

Дипломаты указывают на «последнее развитие событий на международной арене» и растущие сложности с воздушным и автомобильным сообщением с Россией.

В частности, отмечает дипмиссия, наблюдается «головокружительный рост» стоимости авиабилетов, а также длинные очереди на границе с соседними с Россией странами.

Накануне с аналогичным призывом к американцам обратилось посольство США. Дипломаты выразили опасение, что российские власти могут отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, воспрепятствовать их выезду из России и призвать на военную службу в рамках объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Посольство отметило, что возможность вылететь из России ограничена, но страну еще можно покинуть на автомобиле и автобусе.

Покинуть территорию России и отказаться от поездок в страну своим гражданам рекомендовали также власти Эстонии, Польши и Болгарии.

Американское посольство еще 28 февраля, вскоре после начала военной операции на Украине, призвало своих граждан уезжать из России, «пока не возникли проблемы с авиасообщением» из-за санкций против Москвы. В марте США вслед за Евросоюзом закрыли воздушное пространство для российских самолетов. В ответ на эти действия Россия запретила самолетам из нескольких десятков стран полеты над своей территорией без специального разрешения.